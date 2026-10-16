Школам предложили сдвинуть начало занятий на девять утра, чтобы дети не шли на учёбу в темноте. Об этом сообщил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.
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