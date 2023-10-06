Двух российских дипломатов без объяснений выдворили из США

Два сотрудника российской дипмиссии в США были объявлены персонами нон грата и высланы из страны. При этом, как сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, объяснить, в чем обвиняются дипломаты, никто не смог.
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