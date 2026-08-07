Развожаев обозначил план обеспечения Севастополя топливом и электричеством

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обозначил дальнейший план обеспечения города-героя топливом и электричеством.
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