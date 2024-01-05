Вокруг света: что едят на Рождество в разных странах мира

Рождество в России стало государственным праздником только после распада СССР, но современный рождественский стол для большинства россиян на удивление тесно связан скорее с советскими, а не с дореволюционными традициями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии