Очень странные вести из Британии…

Политика как она естьПолитикаОчень странные вести из Британии… London - is a capital of Great Britain! На самом деле, чего-то такого, наверное, стоило ожидать.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьViktor TumpurovПока клоуны у власти Джонсоны,Зеленманы можно не беспокоитсяNNataНаоборот. Эти клоуны сами не осознают, что творят.Nikolay StepanovОскудела Европа умными людьми! Где черчилли, деГолли, аденауеры? Так и до Африки докатиться можно.Владимир Соколовумные люди там не в чести))вот черный гомик это хорошо))Людмила людмилаА при чём его одежда?Они там все,мягко говоря,странно одеты.Автор,видимо,там не был и не видел, как после работы едут в офисных костюмах и оранжевых сланцах. Или в майке с тонкими лямками и розовых, типа чебурашка, лохматых сапогах.Как удобно,так и одеваются.Для нас странно,для них нормальноМихаил АбросимовЕсть понятие опт. Это когда есди покупаешь больше, тем цена за единицу меньше. Опт это логично. В договоре же с хохлами с их подачи предусмотрен антиопт. Чем больше прокачиваешь, тем больше платишь за единицу. Естественно это экономически не выгодно и никак не стимулирует к увеличению объемов прокачки. И это помимо потерь на неизбежное воровство под видом утечек через старую трубу. Так что тут чистая экономика. Никакой политики.Комментировать
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