Рукодельные фантазии Агнес Херцег

Венгерская рукодельница Агнес Херцег превращает тонкие нитки или пряжу и природные материалы (веточки дерева - которые служат каркасом скульптуры, а так же корни, фрукты и семена) в кружевные скульптуры, в которых запечетлены безмолвные моменты жизни.