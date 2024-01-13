Рукодельные фантазии Агнес Херцег

Венгерская рукодельница Агнес Херцег превращает тонкие нитки или пряжу и природные материалы (веточки дерева - которые служат каркасом скульптуры, а так же корни, фрукты и семена) в кружевные скульптуры, в которых запечетлены безмолвные моменты жизни.
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