Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • MamZelya tanewshka
    такое убожество? и что же в нём красивого?! право, жаль такую изящную чашку в бомж-пакет сервироватьЗачем я режу паке...
  • Елена Хараничева
    А я из пакетов коврик связала. (Основа-сетка)Зачем я режу паке...
  • евгений ланцов
    Молодец, красивоЗачем я режу паке...

Рукодельные фантазии Агнес Херцег

Рукодельные фантазии Агнес Херцег

Венгерская рукодельница Агнес Херцег превращает тонкие нитки или пряжу и природные материалы (веточки дерева - которые служат каркасом скульптуры, а так же корни, фрукты и семена) в кружевные скульптуры, в которых запечетлены безмолвные моменты жизни.

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Комментарии
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света снегирева Снегирева
Волшебно👍👍🧡🧡🧡🧡🧡🌺
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14 час.
Надежда Каштанова
красота неописуемая!
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12 час.

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