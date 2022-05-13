Экономическое самоубийство: Запад оказался не готов к последствиям антироссийских санкций

Война – это прежде всего экономика Разумеется, сражения выигрывают благодаря храбрости солдат и силе оружия, но без качественного и своевременного снабжения, без максимальной загрузки военно-промышленного комплекса победа невозможна в принципе.
Война – это прежде всего экономика Разумеется, сражения выигрывают благодаря храбрости солдат и силе оружия, но без качественного и своевременного снабжения, без максимальной загрузки военно-промышленного комплекса победа невозможна в принципе.
Свежие комментарии