Новый бизнес Макаревича

И шо ви таки знаете за то, как немножечко продать? Окончательно свихнувшийся дед Макаревич (иноагент) замутил новый бизнес-проект – поскольку его пение никому не интересно, он выходит на американский рынок с бухлом.
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