Из чего складывается водная проблема Африки, и какую роль в ее решении может сыграть Россия

Вынесенная в эпиграф цитата – не самая очевидная ассоциация, когда речь заходит об Африке. Куда чаще, чем бурление полноводной реки, на ум приходят потрескавшаяся красноватая почва, обмелевшие грязные источники, засухи и голод.