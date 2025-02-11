Из чего складывается водная проблема Африки, и какую роль в ее решении может сыграть Россия

Вынесенная в эпиграф цитата – не самая очевидная ассоциация, когда речь заходит об Африке. Куда чаще, чем бурление полноводной реки, на ум приходят потрескавшаяся красноватая почва, обмелевшие грязные источники, засухи и голод.
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