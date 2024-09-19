Посмотрели бы на карту!

"А смотрел ли фюрер, прежде чем атаковать Россию, на географическую карту?" .......... это сказал Гудериан, тогда начальник штаба, и об этом писал Геббельс в своих дневниках когда описывал первую размолвку его (Гудериана) с Гитлером. Вот не помню название книги в которой это прочитал у своего деда в библиотеке.

Дмитрий Гурин

"Согласно тексту упомянутого соглашения, армия США получает на территории Финляндии 15 военных баз" ....... и где же они столько вояк найдут? Своих "местных" уже и так не хватает. Разве что из нелегальных мигрантов из Мексики насобирают, но ..... вот это будет армияяяяяя!!! Если прошлая так делала ласты из Афгана то новая сделает их сразу, как только увидят "Ниву" со звездой на капоте и дверях....