Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Лариса шумбасова
    Да поляки это проститутки пожизненные - ложатся под всех , и ничему их жизнь не учитКАК ФАНЕРА НАД ВА...
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    Раз проследили, значит это не оружие, Бута на деле никто поймать не смог)Привет авианосцам...
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Посмотрели бы на карту!

Посмотрели бы на карту!

Прибалтийские карлики вздумали запретить движение российского флота в Финском заливе Андрей Соколов Как сообщило финское Минобороны, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило находился в Хельсинки, где провел встречу с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом и главкомом Силами обороны Финляндии Янне Яаккола.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;А смотрел ли фюрер, прежде чем атаковать Россию, на географическую карту?&quot; .......... это сказал Гудериан, тогда начальник штаба, и об этом писал Геббельс в своих дневниках когда описывал первую размолвку его (Гудериана) с Гитлером. Вот не помню название книги в которой это прочитал у своего деда в библиотеке.
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6 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Согласно тексту упомянутого соглашения, армия США получает на территории Финляндии 15 военных баз&quot; ....... и где же они столько вояк найдут? Своих &quot;местных&quot; уже и так не хватает. Разве что из нелегальных мигрантов из Мексики насобирают, но ..... вот это будет армияяяяяя!!! Если прошлая так делала ласты из Афгана то новая сделает их сразу, как только увидят &quot;Ниву&quot; со звездой на капоте и дверях....
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6 час.

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