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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский обновил рекорд для вратарей из России по числу игр с 90 и более % сэйвов в НХЛ (434). Он обогнал Хабибулина и идет на 13-м месте в истории

Вратарь «Флориды» отразил 28 из 31 броска (90,3% сэйвов) в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (6:3).

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