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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воронков забил «Чикаго» в пустые ворота, набрав очки в 6-м матче подряд. У него 6+5 в 14 играх

На 59-й минуте форвард «Коламбус» забил в пустые ворота, поставив точку в игре. Россиянин продлил результативную серию (4+4) до 6 матчей.

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