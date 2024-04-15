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Обзор колоды Steam «Persona 3 Reload» — идеально подходит для колоды? – ТачАркада

Обзор колоды Steam «Persona 3 Reload» — идеально подходит для колоды? – ТачАркада

Когда прошел слух о ремейке Persona 3, у меня было очень много мыслей о том, как все пойдет. На мой взгляд, идеальный ремейк Persona 3 должен включать в себя улучшение качества жизни и игрового процесса по сравнению с Persona 3 Portable, производство Persona 3 FES, а также кат-сцены, подобные фильмам Persona 3, включая весь контент […] .

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