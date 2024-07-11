Губернатор Василий Анохин увеличил выплату смоленским контрактникам до 700 000 рублей

Всего в Смоленской области действует более 40 дополнительных мер социальной поддержки участников спецоперации и их родных По решению губернатора Василия Анохина в Смоленской области увеличили единовременную выплату для граждан заключивших с министерством обороны России контракт о прохождении военной службы.