Общественная служба новостей

1 344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катя Иванова
    Главное забрать русский город Одессу, оторвать Украину от моря. Они не заслужили таких подарков. Пусть тусуются на св...В Минобороны Росс...
  • Александр Медрец
    Когда пиздешь прекратить??? С кабинета видно прекрасно, а реально только и слышно что отдаём позиции.В Минобороны Росс...
  • Аркадий Лунин
    Вот именно. И так кругом одно враньё, так хотя бы слова Президента уважали бы.«На военкоматы за...

Депутат Слуцкий: замалчивание преступлений Украины является одним из видов соучастия

Депутат Слуцкий: замалчивание преступлений Украины является одним из видов соучастия

Руководитель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений украинских властей представляет собой один из видов соучастия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх