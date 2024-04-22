Сколько стоит ТО у дилеров и как можно сэкономить: сравнили 8 популярных моделей

Lada Granta Как удалось выяснить в дилерском центре, стоимость обслуживания самого бюджетного автомобиля на российском рынке составляет: ТО-1 – 8100 рублей (замена масла в двигателе с фильтром, салонного и воздушного фильтров, регулировка зазоров ГРМ); ТО-2- 10 100 рублей (замена масла в двигателе с фильтром, салонного и воздушного фильтров, топливного фильтра); ТО -3 – 9600 рублей (замена масла в двигателе с фильтром, салонного и воздушного фильтров, тормозной жидкости, регулировка зазоров ГРМ); ТО-4 – 10 100 рублей (замена масла в двигателе с фильтром, салонного и воздушного фильтров, топливного фильтра).