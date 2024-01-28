Тайны космоса: Галактики необъяснимо выстроились в гигантское кольцо Ирэн ОрлонскаяАстрономы испытывают подлинное восхищение перед гигантским кольцом галактик, раскинувшимся в бескрайнем пространстве космоса.
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