По данным ЦРУ: грязная правда о корнях украинского национализма (ФОТО)

Русская веснаПолитикаПо данным ЦРУ: грязная правда о корнях украинского национализма (ФОТО) Сотрудничество украинских националистов со спецслужбами Германии началось практически с самого начала 1920-х годов.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSergНа сегодняшний день Украина в лице представителей власти, которые представляют нацизм, гордятся своими потомками, а именно предателями и шпионами Бендэрой и другими нациками, которые сеяли хаос, терроризм и уничтожали человечество ради своих поганых целей получения материальной выгоды и власти! Это сейчас хорошо прослеживается на Украине!Комментировать
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