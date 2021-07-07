Русская весна

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По данным ЦРУ: грязная правда о корнях украинского национализма (ФОТО)

По данным ЦРУ: грязная правда о корнях украинского национализма (ФОТО)

Сотрудничество украинских националистов со спецслужбами Германии началось практически с самого начала 1920-х годов.

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Serg
На сегодняшний день Украина в лице представителей власти, которые представляют нацизм, гордятся своими потомками, а именно предателями и шпионами Бендэрой и другими нациками, которые сеяли хаос, терроризм и уничтожали человечество ради своих поганых целей получения материальной выгоды и власти! Это сейчас хорошо прослеживается на Украине!

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