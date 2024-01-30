В Нигере 22 человека погибли при нападении террористов из «Исламского джихада»*

В Нигере в деревне Мотогатта (регион Тиллабери) из-за внезапного нападения погибли 22 человека. Предположительно, за нападением стоят последователи «Исламского джихада»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).
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