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Царьград

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Грузопоток по СМП вырос на 15%

Грузопоток по СМП вырос на 15%

За неполные восемь месяцев 2026 года по Северному морскому пути перевезли 24,2 млн тонн грузов, что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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