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Белый дом объявил о предстоящем возвращении Байдена в Вашингтон после лечения

Белый дом объявил о предстоящем возвращении Байдена в Вашингтон после лечения

Президент Соединённых Штатов Джо Байден во вторник, 23 июля, вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции в его резиденции в штате Делавэр, где он лечился от коронавирусной инфекции, следует из опубликованного расписания главы государства.

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