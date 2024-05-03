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Чемезов заявил о наращивании выпуска бомб для применения с УМПК в зоне СВО

Чемезов заявил о наращивании выпуска бомб для применения с УМПК в зоне СВО

В РФ наращивается выпуск бомб, которые могут использоваться с модулем планирования и коррекции в зоне СВО, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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