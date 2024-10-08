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Подоляка: До отсечения дороги из Покровска остается около трех километров

Подоляка: До отсечения дороги из Покровска остается около трех километров

Военный блогер Юрий Подоляка рассказал об обстановке на покровско-селидовском направлении. В своем Telegram-канале Подоляка написал, что российские войска упорно двигаются вперед, охватывая Селидово с севера.

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