Подоляка: До отсечения дороги из Покровска остается около трех километров

Военный блогер Юрий Подоляка рассказал об обстановке на покровско-селидовском направлении. В своем Telegram-канале Подоляка написал, что российские войска упорно двигаются вперед, охватывая Селидово с севера.
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