Стиль милитари вновь ворвался в моду. Как мир сошел с ума по камуфляжу и как правильно его носить, чтобы не выглядеть глупо?

Камуфляж возвращается — модные редакторы включили этот принт в список главных трендов 2025 года. На этот раз дизайнеры выпустили в камуфляжной расцветке не только брюки и куртки, но и шубы, пальто, пиджаки и даже платья.
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