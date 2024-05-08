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НАТО меняет подход к конфликту на Украине

НАТО меняет подход к конфликту на Украине

План альянса рассекретила газета Corriere della Sera. НАТО изменит подход к конфликту на Украине. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа, который альянс должен утвердить на саммите в июле.

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