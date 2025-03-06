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Военное обозрение

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Трамп пригрозил гибелью населению сектора Газа, если ХАМАС не освободит заложников

Трамп пригрозил гибелью населению сектора Газа, если ХАМАС не освободит заложников

В своем обращении к населению Газы Трамп пригрозил передать Израилю еще больше вооружений, если немедленно не будут освобождены все заложники.

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