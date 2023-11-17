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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фьоре о переходе в КХЛ: «Это вторая лучшая лига в мире. Мне нравится игра на высоких скоростях, я легко адаптируюсь ко всему»

«Это вторая лучшая лига в мире. Здесь высокие скорости. Скажу, что здесь меньше беготни и толкотни, как в АХЛ.

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