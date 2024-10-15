Дуров предложил бизнесу сэкономить миллионы с Telegram — представлен инструмент Gateway для дешёвой верификация номеров

Павел Дуров представил новый инструмент для бизнеса под названием Telegram Gateway, который позволит компаниям верифицировать номера телефонов своих пользователей по самой низкой на сегодня цене — всего $0,01 за одно сообщение с кодом подтверждения, независимо от страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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