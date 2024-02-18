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Мнение с Запада: США заставили Киев оставить Авдеевку ради своих политических целей

Мнение с Запада: США заставили Киев оставить Авдеевку ради своих политических целей

Падение и исчезновение с геополитической карты «украинской» Авдеевки было предрешено давно. Однако приказ об оставлении города был дан тогда, когда президент Украины Владимир Зеленский находился на полях Мюнхенской конференции по безопасности, словно обеспечивая себе алиби в этом позорном для Киева деле.

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