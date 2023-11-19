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Государство опять должно

Государство опять должно

Вчера опять видел очередной текст из серии «Государство должно», «Общество виновато» и прочее «платить и каяться».

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
подписываюсь по каждым словом автора++++++++++++++
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5 час.
ВН
Валерий Никитин
странный вербальный кульбит) так можно договорится до того, что платить должны за ковыряние носЕ. но ведь не так было сказано. зачем доводить до абсурда?
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5 час.
Бобкина Татьяна
Автор статьи прав. Я пенсионерка уже давно, но после ухода на пенсию ещё 18 лет работала. Работала и тогда, кода училась в институте (вечернем) Стаж 51 год. Но вместе со мной в школе учились и такие, кто вместо учёбы любил погулять, кто жил за счёт родителей, кто филонил и не мог себя найти. А сейчас возмущаются, что у них маленькая пенсия, виновато государство. Нас всех одинаково воспитывали и учили. но жизненные пути  выбрали сами.
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1 час.

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