Государство опять должно

странный вербальный кульбит) так можно договорится до того, что платить должны за ковыряние носЕ. но ведь не так было сказано. зачем доводить до абсурда?

Бобкина Татьяна

Автор статьи прав. Я пенсионерка уже давно, но после ухода на пенсию ещё 18 лет работала. Работала и тогда, кода училась в институте (вечернем) Стаж 51 год. Но вместе со мной в школе учились и такие, кто вместо учёбы любил погулять, кто жил за счёт родителей, кто филонил и не мог себя найти. А сейчас возмущаются, что у них маленькая пенсия, виновато государство. Нас всех одинаково воспитывали и учили. но жизненные пути выбрали сами.