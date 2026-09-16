«Зелёное дерби» в КХЛ, Талалаев против «Зенита», Лига Европы и волейбол

Насыщенное 16 сентября: битва «Магнитки» со «Спартаком», большой игровой день в РПЛ, Польша — Болгария на ЧЕ, а также матчи «МЮ» и «Барсы»! 🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2026, среда.
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