Диетолог Панова посоветовала выбирать на Новый год несладкий алкоголь

Лучшим решением при выборе напитков для праздничного стола к Новому году будет отказ от алкоголя. Однако если избежать распития спиртного невозможно, следует покупать несладкие напитки, отметила диетолог и нутрициолог Ольга Панова.
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