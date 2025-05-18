Трассировка лучей ускорила разработку и позволила улучшить разрушения, кров.....

Трассировка лучей ускорила разработку и позволила улучшить разрушения, кровь и другие элементы Doom: The Dark AgesDoom: The Dark Ages – одна из самых хорошо оптимизированных игр за последние годы, но она также может быть довольно обременительной для современных систем.
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