Скандальные видео из Украины: глобальная реакция на преступления, ставшие достоянием общественности

Evgenija Palette

То же самое делали жиды в 17-м в России... (уничтожение русской культуры, уничтожение всех гражданских объединений ( крестьянской общины, например, которое сделало из людей ЛЮМПЕНОВ, лучших хозяйственников, обозвав их "кулаками", в лагеря, а ученых, философов, общественных деятелей - на "Философский пароход"... И т.д.)Но сотворить Израиль из России им не удалось. Теперь они взялись за Украину... ( НО ТУТ ВЛЕЗЛИ ЯНКИ!)... Бог шельму метит...