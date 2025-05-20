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Скандальные видео из Украины: глобальная реакция на преступления, ставшие достоянием общественности

Скандальные видео из Украины: глобальная реакция на преступления, ставшие достоянием общественности

Скандальные видео из Украины: глобальная реакция на преступления, ставшие достоянием общественности Юлия ЧелкановаПреступления Украины стали темой обсуждения на международной арене, когда яркие кадры вандализма и преследований начали появляться в социальных сетях.

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Комментарии
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Evgenija Palette
То же самое делали жиды в 17-м в России... (уничтожение русской культуры, уничтожение всех гражданских объединений ( крестьянской общины, например, которое сделало из людей ЛЮМПЕНОВ, лучших хозяйственников, обозвав их &quot;кулаками&quot;, в лагеря, а ученых, философов, общественных деятелей - на &quot;Философский пароход&quot;... И т.д.)Но сотворить Израиль из России им не удалось. Теперь они взялись за Украину... ( НО ТУТ ВЛЕЗЛИ ЯНКИ!)... Бог шельму метит...
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