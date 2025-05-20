Скандальные видео из Украины: глобальная реакция на преступления, ставшие достоянием общественности Юлия ЧелкановаПреступления Украины стали темой обсуждения на международной арене, когда яркие кадры вандализма и преследований начали появляться в социальных сетях.
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