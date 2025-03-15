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Царьград

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Боуз: Путин ответом Трампу о Курской области поставил выбор перед ВСУ

Боуз: Путин ответом Трампу о Курской области поставил выбор перед ВСУ

Ирландский журналист Чей Боуз назвал ответ президента Путина американскому коллеге предельно ясным.Президент Путин предельно ясно ответил американскому коллеге Дональду Трампу на просьбу пощадить украинских военных в Курской области, дав им возможность беспрепятственного выхода на территорию Украины, считает ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter).

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