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Девушка

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Семь осенних образов с кардиганами: разбор трендов и цветотипов

Семь осенних образов с кардиганами: разбор трендов и цветотипов

Осенний гардероб — это всегда про баланс между эстетикой и практичностью. Когда температура начинает скакать от утренних плюс пяти до дневных пятнадцати, именно многослойность становится спасательным кругом.

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