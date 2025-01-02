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Варламов вышел на лед впервые после травмы. Вратарь «Айлендерс» не играет с 29 ноября

Вратарь «Айлендерс» не играет с 29 ноября из-за повреждения нижней части тела. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, отражая в среднем 88,9% бросков при коэффициенте надежности 2,89.

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