Илшат Әминов: Татар халкының уты сүнмәячәк һәм сез аны киләчәккә алып барачаксыз

КФУның «Гамәли филология: татар теле һәм әдәбияты, журналистика» юнәлешен тәмамлаучыларга дипломнар тапшыру тантанасында «Татарстан – Яңа гасыр» телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Әминов 27 яшь белгечне котлады һәм аларның татар мәдәниятен саклауда мөһим роль уйнауларын билгеләп үтте.
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