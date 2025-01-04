Молдавский нападающий забил очередной гол в Израиле за "Маккаби" 

Нападающий сборной Молдовы Виталий Дамашкан забил очередной гол в Израиле за "Маккаби" Петах-Тиква. Сегодня в чемпионате Израиля прошел матч 17-го тура, в котором "Хапоэль" Хайфа принимал у себя "Маккаби" Петах-Тиква.