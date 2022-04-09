Кайри Томас и Дуэйн Бэйкон – авторы лучших моментов 34-го раунда Евролиги

Евролига представила подборку лучших моментов 34-го раунда регулярного чемпионата. Топ-10 возглавили авторы эффектных данков Кайри Томас («Маккаби») и Дуэйн Бэйкон («Монако»).
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