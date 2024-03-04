Мама была нормальной, пока не стала свекровью: «Такое впечатление, что она специально доводит жену брата до белого каления!»— Мама говорит: «Завтра у Анжелы день рождения, я ей позвонила сегодня, она мне сказала, что отмечать не хочет, маленький ребенок на руках, мол, не до того», – рассказывает тридцатишестилетняя Марина.