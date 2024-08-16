Солдаты ВСУ рассказали WP о провале попытки атаки на Белгородскую область

Украинские формирования пытались зайти в Белгородскую область. Здесь они встретились с ожесточенным сопротивлением, многие солдаты ВСУ погибли, или были ранены, сообщает The Washington Post, на публикацию газеты обратило внимание РИА Новости.
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