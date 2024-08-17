Политолог Безпалько допустил начало переговоров по Украине после выборов в США

Атака ВСУ на Курскую область активизировала призывы к переговорам по Украине на Западе. В качестве площадки для возможного диалога предлагают второй "мирный саммит", на который, в отличии от первой встречи, даже собираются позвать Россию.
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