Жене погибшего мобилизованного из Хабаровска отказывают в выплатах и не рассказывают об обстоятельствах смерти супруга

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю сообщают, что Елена Карпова, жена погибшего в ходе СВО 35-летнего Захара Карпова, вот уже два с половиной месяца безуспешно пытается добиться выплат пенсии по потере кормильца и получить информацию об обстоятельствах смерти супруга.