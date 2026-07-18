Президент Венгрии согласился с требованием Мадьяра

Президент Венгрии Шуйок одобрил поправку к конституции, предусматривающую его отстранение Президент Венгрии Тамаш Шуйок одобрил 17-ую поправку к конституции страны, предусматривающую его отстранение от должности.
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