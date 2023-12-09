Юрий Кот Русская община бьёт тревогу: в Кургане школьникам 6-11 классов показали похабный спектакль об ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским), о беспорядочном сексе и суицидах, не забывая о нецензурных выражениях.
В городах России детям показывают спектакль об ЛГБТ
Комментарии
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Василий Целовальников
Ничего нового! Минкульт и 5 колонна России, действует ОЧЕНЬ активно, а наши власти, просто отводят глаза в сторону, в том числе директора школ, администрации городов и Прокурорские работники! Большая беда будет! Но мне кажется, что без СТАЛИНА (или Берии), нам не обойтись!!!
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9 час.
Александр Рожков
А то, что об ЛГБТ нам в каждой передаче 60 минут показывают похабное об ЛГБТ (с критикой на него) Это как? А нам нужна такая критика, когда во всех (почти) подробностях показывают омерзительное?
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9 час.
СИ
Светлана Иванова
С ними бы там хорошо развлеклись!! Особенно, с Тупикиной! Надо, надо их всех на зону!!!
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7 час.
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