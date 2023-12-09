В городах России детям показывают спектакль об ЛГБТ

Василий Целовальников Ничего нового! Минкульт и 5 колонна России, действует ОЧЕНЬ активно, а наши власти, просто отводят глаза в сторону, в том числе директора школ, администрации городов и Прокурорские работники! Большая беда будет! Но мне кажется, что без СТАЛИНА (или Берии), нам не обойтись!!!

Александр Рожков А то, что об ЛГБТ нам в каждой передаче 60 минут показывают похабное об ЛГБТ (с критикой на него) Это как? А нам нужна такая критика, когда во всех (почти) подробностях показывают омерзительное?