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Царьград

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Беспрецедентный удар по СБУ и ГУР: "Двухсотых" больше 170. Срочное заявление Минобороны

Беспрецедентный удар по СБУ и ГУР: "Двухсотых" больше 170. Срочное заявление Минобороны

Минобороны России сообщило о ракетном ударе по пункту дислокации СБУ и ГУРРусское военное ведомство в своей очередной сводке о ходе проведения специальной операции сообщило важную новость: по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) нанесён ракетный удар.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
&quot;А кони всё скачут и скачут, А избы горят и горят...&quot;
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