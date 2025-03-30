Беспрецедентный удар по СБУ и ГУР: "Двухсотых" больше 170. Срочное заявление Минобороны

Минобороны России сообщило о ракетном ударе по пункту дислокации СБУ и ГУРРусское военное ведомство в своей очередной сводке о ходе проведения специальной операции сообщило важную новость: по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) нанесён ракетный удар.