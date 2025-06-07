Штурмовики Су-25 уничтожили укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили авиаракетами замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщили в Минобороны России.
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