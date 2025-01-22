Сажать сразу: в России хотят ужесточить статью УК о разжигании ненависти

vitaly yanushkevich Эта статья будет работать только при честных полицейских и неподкупных судей, а где их взять, тех судей, которые оправдывают мигрантов эта статья не касается, деньги дороже.

Александр Рожков Вот уж Матвеичев и Федоров и иже с ними развернут свою обещанную деятельность по полной...