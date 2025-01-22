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Сажать сразу: в России хотят ужесточить статью УК о разжигании ненависти

Сажать сразу: в России хотят ужесточить статью УК о разжигании ненависти

Царьград. Подмосковье Svetlana Vozmilova/Global Look Press Сейчас по 282 статье УК наказание наступает только после совершения административного правонарушения.

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Комментарии
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vitaly yanushkevich
Эта статья будет работать только при честных полицейских и неподкупных судей, а где их взять, тех судей, которые оправдывают мигрантов эта статья не касается, деньги дороже.
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38 мин.
Александр Рожков
Вот уж Матвеичев и Федоров  и иже с ними развернут свою обещанную деятельность по полной...
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37 мин.
Аркадий Цыганов
Н-да. Тех ли избрали в Думу. О народе забот ноль. А меньшим бывшим братским и театры и электричество за просто так. Забыли про бесчинства против русских.
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