МИД Белоруссии выразил протест представителю Украины после атаки под Брянском

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого в связи с атакой беспилотника под Брянском, где пострадала белорусская гражданка.
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